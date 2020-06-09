Трамп предположил, что 75-летний пострадавший протестующий в Буффало мог быть провокатором

ТАСС, 9 июня. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил мнение, что падение 75-летнего протестующего в городе Буффало (штат Нью-Йорк) после того, как его толкнули представители правоохранительных органов, могло быть провокацией движения "Антифа", которое в Соединенных Штатах намерены признать террористической организацией.

"Протестующий в Буффало, которого толкнула полиция, мог быть провокатором "Антифа". 75-летнего Мартина Гуджино оттолкнули после того, как он подошел, чтобы просканировать полицейские средства связи с целью выключить эти устройства. Я смотрел [видеозапись], он упал сильнее, чем его толкнули. Он направлял сканер. Может, это было подстроено?" - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Инцидент с 75-летний участником акции протеста Мартином Гуджино произошел 4 июня в Буффало. Согласно распространенной телеканалами видеозаписи, двое полицейских грубо толкнули мужчину, который упал навзничь и получил травму головы. При этом видно, что перед этим Гуджино подошел к сотрудникам правоохранительных органов, держа в руках устройство, похожее на смартфон, и направил его на полицейских.

В связи с инцидентом два сотрудника полиции - Аарон Торгласки и Роберт Маккейб - были временно отстранены от работы без сохранения жалования.

По данным телекомпании ABC, 6 июня им были предъявлены официальные обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений Гуджино. Они были арестованы и выпущены под подписку о невыезде из штата Нью-Йорк. Оба полицейских заявили о своей невиновности и, как ожидается, предстанут перед судом 20 июля.