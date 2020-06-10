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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Власти США пообещали изучить случаи использования полицией силы против иностранной прессы

Госсекретарь Майкл Помпео подчеркнул, что власти прилагают все усилия для защиты работающих в США иностранных журналистов

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Американские власти рассмотрят обстоятельства недавнего применения полицией США силы в отношении иностранных журналистов, освещавших акции протеста и беспорядки, вызванные смертью Джорджа Флойда в руках стражей порядка в Миннеаполисе (штат Миннесота). С таким обещанием выступил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Знаю, что некоторые страны выразили обеспокоенность по поводу ненадлежащего обращения здесь с их репортерами. Мы видели такие утверждения, поступившие в Госдепартамент США. Вам и этим странам следует знать, что мы будем обращаться с ними [такого рода сигналами] совершенно надлежащим образом", - заявил шеф американской дипломатии журналистам.

Он заверил, что американская сторона будет внимательно изучать случившееся. "Мы приложим все усилия к тому, чтобы расследовать их [эпизоды использования полицией силы в отношении зарубежной прессы] в такой степени, в какой на это способен Госдепартамент США. И мы ответим на них образом, соответствующим любой обеспокоенности, которая может быть у таких государств относительно их журналистов", - сказал Помпео.

"Мы прилагаем все усилия для их [работающих в США иностранных журналистов] защиты", - подчеркнул госсекретарь.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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