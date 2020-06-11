КНДР призвала США не вмешиваться в межкорейские отношения

ТАСС, 11 июня. МИД КНДР призывает США не вмешиваться в отношения между КНДР и Южной Кореей, поскольку Вашингтон "не имеет на это права". Об этом в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Отношения между КНДР и Южной Кореей являются внутренним вопросом и касаются только нашего народа, никто не имеет права вмешиваться в них", - цитирует агентство заявление внешнеполитического ведомства КНДР.

Как передает ЦТАК, Пхеньян раскритиковал заявление Госдепартамента США с призывом к властям КНДР восстановить сотрудничеству с Республикой Корея.

ЦТАК ранее во вторник объявило, что Пхеньян вскоре заблокирует все линии связи с Республикой Корея в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями на Север антиправительственных агитационных листовок. По данным министерства объединения Южной Кореи, КНДР на этом фоне с утра вторника игнорирует телефонные звонки южнокорейских представителей в межкорейский офис связи в городе Кэсон.

Как сообщили в оборонном ведомстве Республики Корея, южнокорейские военные также не смогли связаться с представителями командования ВС КНДР по двум телефонным линиям. Эти каналы связи обычно используются для предотвращения вооруженных инцидентов в районе границы и оперативного решения вопросов, связанных с безопасностью.