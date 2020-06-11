Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса

"Холлы Конгресса являются сердцем демократии. Статуи должны воплощать наши высшие идеалы того, кем мы являемся и кем стремимся быть как страна, - отмечается в тексте. - Статуи тем, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма, являются оскорблением этих идеалов. <...> Статуи должны быть убраны". Пелоси требовала демонтировать статуи еще в 2017 году.

Среди монументов - фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса (1808-1889).

Очередная волна борьбы с памятниками в честь конфедератов началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США в 1861-1865 годах. Во время Гражданской войны (1861-1865 годы) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако некоторые символы конфедератов остались в южных штатах. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.