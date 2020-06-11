Reuters: Иран готов передать черные ящики сбитого украинского Boeing в Париж

ТАСС, 11 июня. Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о своей готовности передать черные ящики сбитого в январе украинского Boeing для расшифровки в Париж с согласия других стран, участвующих в расследовании авиакатастрофы. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, в среду представитель Тегерана на онлайн-встрече с советом управляющих ИКАО заявил, что Иран направит бортовые самописцы французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), как только на это дадут согласие другие участники расследования - Украина, Канада и США.

Иранское агентство ISNA 31 мая сообщило о том, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета на Украину. Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняло, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция. 3 мая заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин по итогам встречи с послом Ирана заявил, что иранская сторона опровергает сообщения СМИ о передаче самописцев Франции.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.