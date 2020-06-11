Американский генерал сожалеет, что участвовал в прогулке Трампа после разгона протестующих

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сожалеет, что участвовал 1 июня в прогулке президента Дональда Трампа от Белого дома до церкви Святого Иоанна, когда силы правопорядка разгоняли протестующих.

"Я не должен был находиться там", - приводит слова военачальника газета The New York Times, в распоряжении которой оказалась запись его видеовыступления для Университета национальной обороны. "Мое присутствие в том момент и в тех условиях создало впечатление, что военные вовлечены во внутреннюю политику", - сказал он.

По словам Милли, он выражал несогласие с планами президента по развертыванию вооруженных сил в стране для подавления протестов.

Трамп обратился 1 июня к согражданам из Розового сада Белого дома в связи с беспорядками в стране. Само выступление шло под звуки разрывов светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в тот момент от протестующих Лафайет-сквер перед Белым домом. Происходило это незадолго до начала в 19:00 комендантского часа. Спустя некоторое время американский лидер вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до церкви Святого Иоанна.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 3 июня заявила, что слезоточивый газ и резиновые пули при разгоне протестующих не использовались.