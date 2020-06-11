Шеф Нацразведки США рассекретил приложение к утверждениям о вмешательстве РФ в выборы-2016

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф снял гриф секретности с одного из приложений к отчету национальных спецслужб от 2016 года о якобы имевшем место вмешательстве России в ход американских президентских выборов. Текст этого приложения с купюрами, а также сопроводительное письмо Рэтклиффа к нему опубликовал в четверг председатель финансового комитета Сената Конгресса США Чак Грассли (республиканец, от штата Айова).

Обнаружилось, что весь текст этого приложения, занимающий всего полторы страницы, является просто пересказом досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила на республиканца Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах в США в 2016 году. Впоследствии выяснилось, что это компрометирующее Трампа досье было почти целиком сфабриковано. На рассекречивании приложения настаивали Грассли и его коллега - руководитель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин). Они направили 22 мая послание соответствующего содержания в аппарат директора Нацразведки США.

Как указал Рэтклифф в ответном послании, датированном 10 июня, он изучил упомянутое приложение и "пришел к выводу, консультируясь с министерством юстиции, Федеральным бюро расследований и Центральным разведывательным управлением", что документ "можно обнародовать с минимальными купюрами".

Грассли и Джонсон, являющиеся однопартийцами и политическими союзниками Трампа, подчеркнули в совместном заявлении для печати, что "рассекреченное приложение" к американской разведоценке от 30 декабря 2016 года "базировалось на разоблаченном "досье Стила". Кроме того, как отметили влиятельные законодатели, в приложении ничего не говорилось о том, что досье было заказано у Стила "частными клиентами" в лице Национального комитета Демократической партии США и избирательного штаба Хиллари Клинтон. Последняя представляла на президентских выборах 2016 года в США Демократическую партию и проиграла Трампу.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между российскими властями и Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.