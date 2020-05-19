Досье Конгресса. Новые публикации о "вмешательстве" в выборы могут навредить Байдену

Американская компания CrowdStrike, занимающаяся вопросами компьютерной безопасности, еще пару лет назад сообщила Конгрессу США, что у нее никогда не было неопровержимых доказательств приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Однако из-за ожесточенной перебранки между Белым домом и законодателями-демократами информация об этом никогда раньше не публиковалась и лишь на днях появилась на сайте спецкомитета по разведке Палаты представителей.

RCI, являющийся "ближайшим родственником" популярного политологического портала Real Clear Politics, напоминает, что выводы CrowdStrike, полученные в ходе расследования незаконного проникновения в серверы Национального комитета Демократической партии (НКДП), были положены в основу обвинений, выдвинутых Вашингтоном против Москвы. В январе 2017 года, когда Трамп после победы на выборах готовился к инаугурации, а администрация Барака Обамы досиживала в Белом доме свои последние дни, спецслужбы США подготовили доклад, согласно которому некие хакеры, связанные с Россией, похитили служебную переписку сотрудников НКДП и передали ее для публикации на сайте организации WikiLeaks.

Ее публикация вновь заставляет задуматься о том, не пытались ли Демократическая партия, спецслужбы и спецпрокурор Роберт Мюллер ввести в заблуждение американскую общественность, отмечает информационный портал Real Clear Investigation (RCI). Он считает, что новый поворот событий может нанести политический ущерб бывшему вице-президенту Джозефу Байдену и подорвать его шансы на ноябрьских выборах.

Год назад доказали, что Трамп не работал на Россию. Америка сомневается в этом до сих пор

Подразделение CrowdStrike, непосредственно занимавшееся осмотром серверов НКДП, возглавлял Шон Хенри, который до этого много лет проработал в ФБР и руководил там отделом по борьбе с киберпреступностью. Когда спустя два года члены комитета по разведке попросили его рассказать о результатах расследования, он признался: "У нас не было конкретных доказательств эксфильтрации данных из НКДП, но у нас были указания на то, что произошла их эксфильтрация". На профессиональном жаргоне специалистов по компьютерным технологиям эксфильтрация (exfiltration) - это несанкционированное копирование, передача, получение, или, иными словами, кража информации с чужого компьютера или сервера.

Публикация переписки сотрудников НКДП вызвала скандал, поскольку выяснилось, что на этапе праймериз они поддерживали экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и пытались помешать ее сопернику сенатору Берни Сандерсу. Чтобы выяснить, каким образом произошла утечка служебной информации, руководство Демпартии наняло CrowdStrike, причем ФБР к серверам НКДП допущено не было. Впоследствии "федералы" довольствовались лишь тем отчетом, который им предоставила эта частная компания, да и то в отредактированном виде. Как отмечает RCI, других документов по этому делу у ФБР, насколько известно, не было.

Позже спецпрокурор Мюллер, проводивший по решению Конгресса собственное расследование, повторил выводы этого документа, хотя и признал, что сговора команды Трампа с Москвой обнаружить не удалось. Россия обвинения в свой адрес, касавшиеся какого-либо вмешательства в американские выборы, с самого начала категорически отвергла.

В ходе трехчасовых показаний под присягой Хенри еще несколько раз повторил, что у его команды не было неопровержимых доказательств незаконного "скачивания" материалов НКДП. "Было похоже, что их подготовили для эксфильтрации, но у нас не было доказательств того, что их действительно изъяли… Мы сообщили об изъятии данных, основываясь на косвенных доказательствах", - заявил руководитель подразделения CrowdStrike.

Когда его напрямую спросили, может ли он на основании того, что он знает, однозначно сказать, были или не были похищены данные НКДП, Хенри ответил: "На основании этого я сказать не могу".

Оставалось лишь утверждать, что те, кто пытался "взломать" серверы Демпартии, действовали с помощью тех же методов, что и российские хакеры, известные ФБР. А скопировать информацию, не оставляя следов, можно, мол, сделав скриншот с экрана монитора в режиме реального времени. Таким образом, из показаний Хенри следовало, что заключения CrowdStrike базировались не на фактах, а на косвенных признаках и предположениях.

RCI задает вопросы

Тем не менее выводы частной компании были использованы в докладе спецслужб США, а затем в отчете спецпрокурора Мюллера. Последний почти слово в слово повторил некоторые оценки, прозвучавшие в ходе показаний Хенри в Конгрессе, хотя и был вынужден сохранить в них ту же изрядную долю сомнений. Например, в его документе говорилось, что российские хакеры, "видимо, осуществили сжатие и эксфильтрацию 70 ГБ данных с файлов, хранившихся на серверах" НКДП.

По сути, и у Мюллера дальше предположений дело не пошло. А если представить себе, что такие показания прозвучали бы в американском суде? Принял бы он подобные аргументы стороны обвинения? Ответ очевиден.

"Публикация информации о том, что CrowdStrike не обнаружила доказательств эксфильтрации данных с сервера НКДП предположительно российскими хакерами, заставляет задать чрезвычайно важный вопрос, - отмечает RCI. - На каком основании против них тогда были выдвинуты обвинения в краже переписки по электронной почте? И на каком основании сотрудники администрации Обамы выступили с еще более серьезными утверждениями о причастности России к хакерским атакам?"

Важно, что этими вопросами задается не российский, а американский информационный портал, который не был замечен в симпатиях к какой-либо из двух главных политическим партий США и пытается лишь разобраться в драматических событиях четырехлетней давности.

Кто кого скомпрометировал?

В то же время возникают серьезные подозрения по поводу политической ангажированности самой CrowdStrike. Как отмечает RCI, во-первых, Хенри сделал карьеру в ФБР как раз в то время, когда это ведомство возглавлял Мюллер, а во-вторых, основатель CrowdStrike, выходец из бывшего СССР Дмитрий Альперович является научным сотрудником Атлантического совета США - исследовательского центра в Вашингтоне, "постоянно выступающего за проведение более агрессивной политики в отношении России".

Кроме того, Хенри рассказал, что CrowdStrike была нанята Национальным комитетом Демократической партии не напрямую, а через юридическую фирму Perkins Coie - ту самую, которая в 2015 году дала задание вашингтонской компании Fusion GPS собрать на Трампа компрометирующие данные. Скандальное досье с вульгарными подробностями, над которым работал бывший британский разведчик Кристофер Стил, оказалось фальшивкой, но было использовано демократами для того, чтобы начать проверку якобы имевшихся связей нынешнего президента США с Россией.

"Недавно опубликованные показания Хенри еще не означают, что Россия не проникала в компьютеры НКДП, - отмечает RCI. - Но они ясно показывают, что представители администрации Обамы, НКДП и другие лица ввели в заблуждение общественность, выдав в качестве установленных фактов ту информацию, которая, как им было известно, являлась неточной". А тот факт, что Демократическая партия США наняла две частные компании для сбора и анализа такой информации, свидетельствует о том, что федеральное расследование на эту тему "с самого начала было скомпрометировано".

Взаимные разоблачения

Расшифровка беседы законодателей с Шоном Хенри оказалась в числе 57 документов, появившихся на сайте спецкомитета по разведке и касающихся событий четырехлетней давности, в том числе утечки скандальной переписки сотрудников НКДП. Есть среди них и показания ближайших помощников Обамы, которые все как один повторяли, что никаких сведений о сговоре людей из окружения Трампа с Россией у них не было. В связи с этим Белый дом в очередной раз резонно задал вопрос, зачем тогда демократы инициировали расследование спецпрокурора Мюллера, который, потратив за два года более $30 млн, в конце концов пришел к такому же выводу.

Одновременно по требованию республиканцев в Сенате был обнародован список сотрудников администрации Обамы, которые в конце 2016 - начале 2017 года запрашивали у спецслужб информацию о генерале Майкле Флинне, собиравшемся занять пост помощника Трампа по национальной безопасности. Позже против него были выдвинуты обвинения в даче ложных показаний ФБР, однако теперь Минюст предлагает освободить Флинна от ответственности, поскольку его допрашивали с нарушением законов.

При этом республиканцы хотят выяснить, зачем администрация Обамы запрашивала тогда информацию о Флинне и что она с ней делала. Среди тех, кто проявил повышенный интерес к личности генерала, был и Байден - без пяти минут кандидат демократов и соперник Трампа на предстоящих президентских выборах.

Республиканцы считают, что Обама "на протяжении последних недель на посту президента избрал своей мишенью новых должностных лиц и саботировал создание новой администрации". Трамп утверждает, что речь вообще идет о "крупнейшем политическом преступлении в американской истории", которое может быть названо "Обамагейт".

Судя по всему, предвыборный штаб Трампа намерен активно эксплуатировать эту тему в борьбе против Байдена, а в СМИ с новой силой развернулась дискуссия по поводу обоснованности преследования лиц из окружения президента.

"Демократы разоблачили себя в деле Майкла Флинна", - пишет прореспубликанская The New York Post. "Обамагейт" - это чушь собачья, и СМИ не должны это освещать", - отвечает ей либеральный новостной сайт Vox.

Трамп заявляет, что это "только начало", и призывает следить за событиями, которые произойдут "в ближайшие недели". Сеанс со взаимными разоблачениями может продолжиться, так что, наверное, придется последить.

Иван Лебедев