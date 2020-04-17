Год назад доказали, что Трамп не работал на Россию. Америка сомневается в этом до сих пор

22 месяца расследования и $32 млн расходов: такова смета мероприятий команды специального прокурора Роберта Мюллера, уполномоченной искать доказательства сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Разбирательство, за которым следила вся Америка, завершилось 18 апреля 2019 года публикацией официального доклада, который из соображений государственной безопасности представили в сокращенной версии. Итог разочаровал демократов: американского лидера признали невиновным, а сговор с Россией недоказанным. Теперь оппоненты Трампа требуют рассекретить полную версию документа. Огласите все, что есть на президента Сжать текст, изъять из него факты, публикация которых нанесла бы вред национальным интересам. Отделить их от того, что должны знать все. Но не менять выводы и не добавлять в него ничего лишнего. Такую задачу ставило правосудие перед назначенцем Трампа — генеральным прокурором Уильямом Барром, в руки которого весной 2019 года попал документ, чувствительный для его шефа, — доклад Мюллера. Прошедшие через редактуру выводы следствия стали сенсацией. Они звучат как оправдание для Трампа: контакты между Россией и командой президента "не привели к координации усилий или сговору, при котором Москва обеспечивала бы помощь при проведении кампании в обмен на благожелательное обращение с собой в будущем. Основываясь на доступной информации, следствие такой координации не установило".

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После публикации доклада Мюллер не стал оспаривать правомочность его сокращенной версии, а свои усилия сосредоточил на вопросе о препятствовании правосудию, до того считавшемся второстепенным. В 2017 году президент Трамп отрешил от должности главу ФБР Джеймса Коми, отказавшегося прекратить расследование его связей с Москвой. Сторонники президента сочли вывод следствия об отсутствии сговора доказательством того, что чинить препоны правосудию Трампу не имело смысла, и призвали забыть об этом эпизоде. Однако Мюллер другого мнения. Прокурор допустил виновность Трампа в случае с увольнением Коми, но вот к вопросу о тайных связях с Россией больше не возвращался. Зато окружной судья из Вашингтона Реджи Уолтон уверен, что и в этом деле еще не поставлена последняя точка. Чиновник назвал Уильяма Барра лицом, не заслуживающим полного доверия, и повел борьбу за рассекречивание доклада Мюллера без изъятий. Ради этого пришлось затеять разбирательство в суде, где в марте 2020 года Белый дом потерпел поражение: если не последует новых разбирательств, то предстоит передача в Конгресс полной версии доклада Мюллера. Его намерены изучить демократы в поисках зацепок, указывающих на связи России и Трампа. Эта нить ведет к Путину

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На фоне развернувшейся контригры ценность доклада Мюллера в глазах тех, кто постоянно критикует президента Трампа, блекнет. В этом числе — многие представители элиты Демпартии, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Выводы Мюллера их не убеждают в силу обтекаемости формулировок, которые при желании можно использовать в противоположном смысле. В докладе признается, что координации усилий между Россией и командой Трампа не выявлено, но это ничего не значит: в истеблишменте Демпартии предпочитают утверждать, что связи были, только в силу запутанности их установить не удалось. Осенью 2019 года Нэнси Пелоси нашла признаки российского влияния во внешней политике Трампа на двух направлениях: украинском и сирийском. Что касается Ближнего Востока, то спикеру категорически не понравился вывод американских войск (оказавшийся частичным) с территории, контролируемой курдами. В случае Украины — та же реакция на заморозку помощи этой стране. "Все дороги ведут к Путину", — обобщила два случая политик, давая понять, что для нее тема тайных связей между Белым домом и Кремлем не закрыта. Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на выборах 2016 года, тоже не чувствует себя связанной выводами Мюллера. "Я не знаю, что у Путина есть на Трампа, это что-то личное или касается денег, но я убеждена, это есть», — считает она. В феврале 2020-го бывший госсекретарь назвала президента "путинской марионеткой", прокомментировав так сообщение СМИ о якобы готовящемся российском вмешательстве в выборы 2020 года. Интерпретация Клинтон: без иностранной, то есть российской, помощи Трамп не в состоянии победить на выборах, поскольку якобы не смог сделать этого и в 2016-м. Президент, доведенный до фрустрации

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