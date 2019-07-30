Мышь родила мышь. Почему выступление Мюллера в Конгрессе назвали катастрофой

Прошлой весной, когда двухлетнее расследование так называемого Руссогейта в США спецпрокурором Робертом Мюллером завершилось безрезультатно, президент России Владимир Путин констатировал, что "гора родила мышь". После того как на днях Мюллера заставили дополнить доклад по итогам расследования многочасовыми показаниями в Конгрессе США, в крылатую фразу Эзопа впору внести уточнение. Как сказала, пусть и по другому поводу, жена одного моего приятеля, "мышь родила мышь". В Вашингтоне вокруг слушаний с участием Мюллера царил сильнейший ажиотаж. Одни ждали их с радостным предвкушением, другие — с откровенной опаской. Президент США республиканец Дональд Трамп, которого спецпрокурор, собственно, и пытался уличить в предвыборном "сговоре" с Россией, поначалу говорил, что смотреть это шоу ему недосуг. Но потом, конечно, не вытерпел и в день слушаний с раннего утра принялся "отстреливаться" от реальных и предполагаемых нападок через Twitter. В итоге, по его собственному признанию, смотрел почти все. "Меньше чем ничего" Нервозность хозяина Белого дома, на которую сразу обратил внимание, например, телеканал CNN, быстро сменилась успокоением, а затем и привычным для Трампа апломбом. В конечном счете он даже издевательски "поблагодарил" оппозиционную Демократическую партию в Конгрессе за организацию слушаний и резюмировал: "У демократов не было ничего. А теперь у них меньше чем ничего".

Описание Президент США Дональд Трамп, 24 июля 2019 года © AP Photo/Jacquelyn Martin

"Думаю, они очень крупно проиграют на выборах 2020 года, в том числе и места в Конгрессе", — добавил президент США. Конечно, для него демонстративная самоуверенность — "фирменный" стиль. Но и сами демократы признают, что долгожданное выступление спецпрокурора не оправдало их ожиданий.

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Бывший главный политстратег Барака Обамы, а ныне комментатор CNN Дэвид Аксельрод написал: "Это щекотливое признание, но Мюллер, при всем моем глубоком уважении к нему, не давал публичных показаний в Конгрессе по меньшей мере шесть лет. И теперь он, кажется, не в такой блестящей форме, как тогда". Гарвардский профессор-правовед Лоуренс Трайб высказался еще определеннее. "Как ни горько мне это признавать ... слушания были катастрофой, — написал он. — Изнуренный Роберт Мюллер не только не вдохнул новую жизнь в свой обличительный доклад, но и, напротив, высосал из него остатки жизни. Попытки спасти демократию и власть закона от нынешнего беззаконного президента не продвинуты вперед, а отброшены назад". "Кристаллизация" против импичмента Конечно, оппозиция все же пыталась и пытается делать хорошую мину при плохой игре. Например, один из комментаторов в авторитетном журнале Atlantic доказывал, что законодателям-демократам удалось своими вопросами продемонстрировать, что со стороны Трампа имели место попытки помешать расследованию Мюллера, то есть воспрепятствовать отправлению правосудия. А это серьезное нарушение закона. По мнению автора, от предъявления соответствующих обвинений хозяина Белого дома спасло только согласие спецпрокурора с заблаговременно вынесенным определением Минюста США о том, что действующий глава государства имеет иммунитет от подобных претензий. Эпизод, дававший повод для подобных толкований, в ходе слушаний действительно имел место. Но произошел он с утра, а после перерыва Мюллер внес в свои показания поправку, соответствующую и содержанию самого доклада. "Мы не приходили ни к какому суждению по поводу того, совершал ли президент какое-либо нарушение закона", — сказал он. То есть дело не в том, что следователи пришли к выводу о наличии правонарушения, но не смогли его инкриминировать главе государства. Они просто вообще не рассматривали данный вопрос. К тому же и по сути, как объяснила задним числом газета Washington Post, основания для преследования президента на этом направлении выглядят не очень-то убедительно.

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"Большинство демократов в палате утверждали, что Трамп препятствовал отправлению правосудия, когда несколько раз пытался добиться от тогдашнего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана, чтобы тот велел замминистру юстиции Роду Розенстайну уволить Мюллера, — указывалось в публикации. — Но это слабый довод, в частности, потому что прекращения расследования это не предполагало. Трамп, судя по всему, считал, что Мюллер относится к нему с личной предвзятостью; и тот факт, что Макган с ним не соглашался, не означает, будто президент не вправе руководить своим собственным аппаратом, как считает нужным. Демократы, конечно, с этим не согласятся, но это именно такой вопрос, на который активисты обеих партий отвечают по-разному, в зависимости от того, что кому выгодно". Стоит добавить, что сама Washington Post относится к числу наиболее рьяных критиков Трампа среди американских СМИ и не склонна трактовать в его пользу какие бы то ни было разногласия. А данный ее комментарий начинается к тому же с признания, что показания Мюллера, "изначально преподносившиеся демократами как тот момент, когда в настроениях общественности наступит перелом в пользу импичмента" действующего президента, "вместо этого, скорее всего, запомнятся как момент кристаллизации общественного мнения против такого шага". "Издевательство над престарелыми" Вне всякого сомнения, слушания ударили по личной репутации Мюллера. В этом отношении спецпрокурора впору пожалеть, тем более что он не желал давать показания до тех пор, пока его не принудили к этому повесткой.

Описание Роберт Мюллер перед докладом, 24 июля 2019 года © AP Photo/Andrew Harnik

Мюллеру 7 августа исполняется 75 лет. Члены двух комитетов нижней палаты Конгресса по очереди пытали его вопросами почти семь часов. Он заранее предупреждал, что некоторые темы — например, о печально известном скабрезном антитрамповском "досье" экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, по поводу которого теперь идут особые разбирательства, — комментировать не сможет. Но его все равно постоянно об этом спрашивали, как, с другой стороны, и о том, почему же он все-таки не предъявил обвинений президенту. Мюллер старался отвечать односложно и не выходить (как он, опять же, заранее предупреждал) за рамки доклада. Регулярно просил повторять вопросы — то ли недослышанные, то ли недопонятые. Не выказывал личного интереса к поднимавшимся темам — за исключением случаев, когда законодатели ставили под сомнение объективность его расследования и тех юристов, которых он набрал для работы. Путался в содержании доклада, с трудом подыскивал слова, не смог с ходу припомнить имя президента, назначившего его на первую прокурорскую должность (это был Рональд Рейган).

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В результате критики спецпрокурора, включая влиятельного конгрессмена-республиканца Девина Нуньеса, задним числом безапелляционно заявили, что Мюллер "явно не писал" сам свой доклад. Ведущие либеральные издания — New York Times и Washington Post — принялись публично обсуждать вопрос об "остроте его умственных способностей". Более того, "звезда" консервативной американской журналистики Энн Коултер назвала слушания примером "издевательства над престарелыми". Общенациональная газета USA Today поместила комментарий с призывом "лишний раз задуматься" о профпригодности таких политиков, как 73-летний Трамп, 76-летний Джозеф Байден и 77-летний Берни Сандерс. Двое последних борются за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. У обоих, кстати, дни рождения осенью. Среди законодателей-демократов, по свидетельству близких к ним СМИ, одни продолжают считать правильным вызов Мюллера на Капитолийский холм для организации очередной атаки на Трампа, а другие все же раскаиваются. "Это было болезненное напоминание, что от возраста никому из нас не уйти, — сказал один из последних. — Вот перед вами герой Вьетнама (войны США во Вьетнаме — прим. ТАСС), директор ФБР после [терактов] 11 сентября. И вы видите, что у него проблема со слухом, и думаете: "Да уж, не таким хотелось бы сохранить его в памяти!" Меж двух огней Но винить, конечно, организаторам слушаний остается только самих себя. "Мюллер их предупреждал, что не станет для них выступать, — пишет обозреватель консервативной Chicago Tribune. — Но демократы все равно вытащили его на публику, завели свою шарманку, словно для дрессированной обезьянки, и велели плясать. А он не стал".

"И что, Мюллер виноват?" — спрашивает автор публикации. И отвечает: "Да нет, они сами!" Это, конечно, так и есть, хотя на сторонний взгляд на слушаниях все были хороши. Очевидно было, что никаким стремлением к установлению истины в этом споре и не пахло. И демократы, и республиканцы рвались заработать политические очки и клещами вытаскивали из свидетеля нужные для этого признания. А он, в свою очередь, оказавшись меж двух огней в идеологической "гражданской войне", не хотел подыгрывать ни одной из сторон, а старался лишь защищать то, что еще осталось от его репутации. "Нет ничего удивительного в том, что Мюллер временами казался дезориентированным, — пишет журнал New Yorker. — Всякий раз, когда право задать вопрос чередовалось между демократами и республиканцами, ему приходилось менять язык повествования". В одной смысловой реальности от него добивались признаний в виновности Трампа, в другой — требовали объяснить, с какой стати он предъявлял обвинения "13 россиянам, о которых никто никогда не слышал". Совсем не "супермен" Кстати, если спецпрокурор на что-то сам и напирал в своих показаниях, так это на то, что Россия якобы все-таки "вмешивалась" в американские выборы. И американские комментаторы — и консервативные, и либеральные — в один голос предсказывают, что демократы и впредь станут "стегать свою лошадку" антироссийских домыслов, хотя та, по сути, уже и пала.

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Между прочим, британская Guardian в комментарии по поводу слушаний с участием Мюллера приводит ссылку на статью некоего Лайла Джереми Рубина, отставного офицера военной разведки США, проходившего подготовку в Агентстве национальной безопасности (АНБ). Тот пишет, что, как ему стало известно в ходе этой самой подготовки в АНБ, "кибероперации США в России, на российской периферии и по всему миру гигантски превосходили по размаху, потенциалу и частоте" все, что могло делаться Москвой. Это просто еще одно лыко в строку — к вопросу о том, кто к кому вмешивается. В этом же комментарии Guardian указывает, что Мюллер — совсем не тот "супермен", за которого его принято было в последние годы выдавать в либеральных кругах (причем буквально — вплоть до пластиковых игрушечных фигурок и комиксов). "Вера в Мюллера была рождена отчаянием, — указывается в публикации. — На самом деле он был стареющим бюрократом-республиканцем, который никогда не был известен серьезными вызовами людям во власти. Он был апологетом иракской войны и массовой слежки за гражданами, надежным слугой вашингтонского истеблишмента. И чтобы увидеть в Мюллере рыцаря в красном плаще, требовалось большое умение выдавать желаемое за действительное". "Абсолютная катастрофа" Правда, без такого самообмана политика не живет ни дня. И сейчас за неимением более продуктивных занятий либеральные СМИ в США мусолят фразу Мюллера на слушаниях о том, что обвинения в создании помех правосудию теоретически можно предъявить президенту страны и после отставки.