Reuters: Эспер распорядился проанализировать действия Нацгвардии в ходе протестов

ТАСС, 12 июня. Пентагон подготовит аналитический доклад о действиях Нацгвардии во время акций протеста, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее распоряжение отдал в четверг министр обороны США Марк Эспер.