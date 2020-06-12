{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Reuters: Эспер распорядился проанализировать действия Нацгвардии в ходе протестов

Ответственным за подготовку аналитического обзора назначен министр Армии США Райан Маккарти

ТАСС, 12 июня. Пентагон подготовит аналитический доклад о действиях Нацгвардии во время акций протеста, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее распоряжение отдал в четверг министр обороны США Марк Эспер.

На эту тему
Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

"В докладе будет рассматриваться ряд вопросов, включая подготовку, оснащение, организацию, укомплектование личным составом, развертывание и использование сил Национальной гвардии", - приводит выдержки из документа агентство Reuters.

Ответственным за подготовку аналитического обзора назначен министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти.

Теги
СШАЭспер, МаркБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
США продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке
Читать полностью