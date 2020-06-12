Reuters: Эспер распорядился проанализировать действия Нацгвардии в ходе протестов

ТАСС, 12 июня. Пентагон подготовит аналитический доклад о действиях Нацгвардии во время акций протеста, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее распоряжение отдал в четверг министр обороны США Марк Эспер.
"В докладе будет рассматриваться ряд вопросов, включая подготовку, оснащение, организацию, укомплектование личным составом, развертывание и использование сил Национальной гвардии", - приводит выдержки из документа агентство Reuters.
Ответственным за подготовку аналитического обзора назначен министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти.