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Верховный суд штата Новый Южный Уэльс вновь запретил проведение акций протеста в Сиднее

Таким образом судья удовлетворил иск полиции, которая считает, что "риск для общественного здоровья" перевешивает ценность права на протест

СИДНЕЙ, 12 июня. /ТАСС/. Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс вновь запретил проведение акций протеста против расовой дискриминации, запланированных на 12 и 13 июня в Сиднее. Об этом в пятницу сообщил судья Майкл Уолтон, выступление которого транслировалось из зала заседаний на официальном сайте правительства штата.

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Судья удовлетворил иск полиции штата Новый Южный Уэльс, которая потребовала запретить проведение массовых акций протеста и митингов в Сиднее, поскольку "риск для общественного здоровья, то есть вероятность широкого распространения коронавируса, перевешивает [ценность] права на протест".

По данным организаторов, в массовых акциях в защиту расового равенства и прав беженцев намерены принять участие порядка 1,5 тыс. человек. В полиции штата заявили, что оргкомитет не контролирует численность акции, и само ее проведение будет "неоправданным и неприемлемым риском". "Судья ясно дал понять, что этот протест будет несанкционированным собранием, и жители штата должны уважать это решение. Если люди решат нарушить закон и придут на акции протеста, полиция без колебаний предпримет соответствующие меры", - сказал помощник комиссара полиции штата Мик Уиллинг.

Накануне премьер-министр Австралии Скотт Моррисон настоятельно рекомендовал согражданам отказаться от участия в любых массовых акциях и заявил, что нарушители санитарных запретов, ограничивающих численность общественных мероприятий, столкнутся с соответствующими обвинениями.

Неделей ранее полиция штата уже получала судебный запрет на проведение акции протеста против расовой дискриминации Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"). Несмотря на это решение, митинг, в котором приняли участие более 10 тыс. человек, все равно состоялся. А апелляционный суд штата отозвал запрет за несколько минут до официального начала акции. Также масштабные марши солидарности прошли в Мельбурне, Брисбене, Канберре и Аделаиде и, по информации полиции, в них приняли участие более 60 тыс. человек.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

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АвстралияМоррисон, Скотт
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