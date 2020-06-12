ШОС призвала внешние силы воздержаться от шагов, способных усугубить ситуацию в Гонконге

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Внешние силы своими действиями не должны создавать трудности в обеспечении стабильности на территории Гонконга, им следует воздерживаться от любых шагов, которые могут усугубить ситуацию в этом специальном административном районе КНР. Об этом в пятницу в ходе заседания пресс-клуба ШОС заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов.

Почему в Гонконге опять протесты?

Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

"ШОС призывает внешние силы воздержаться от любых шагов, способных усугубить ситуацию в специальном административном районе КНР Гонконге, и не создавать трудности для восстановления на этой территории спокойствия и стабильности", - сказал он. "Данная позиция ШОС остается неизменной", - подчеркнул генсек.

Он также указал на то, что ШОС "неизменно выступает за укрепление верховенства международного права, неукоснительное соблюдение Устава ООН, прежде всего принципов невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, обеспечения интересов каждого государства".