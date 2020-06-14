Источник сообщил, что ливийская армия стягивает подкрепления к Сирту

КАИР, 14 июня. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова к любому развитию событий вокруг удерживаемого ею стратегически важного города Сирт, продолжает стягивать к нему дополнительные силы. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье ливийский военный источник.

"Армия стянула подкрепления к западу от Сирта, - указал он. - Войска находятся в полной боевой готовности к тому, что может произойти. Мы ожидаем много событий в предстоящий период и готовы к любым сценариям их развития".

В субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники передавал, что вооруженные формирования Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа планируют провести масштабную операцию для установления контроля над Сиртом. При этом отмечалось, что наступление будет проходить под командованием турецких военных. Некоторое время назад канал сообщил о переброске в район этого города спецназа ЛНА "Ас-Саика" ("Молния").

Контроль над Сиртом

В мае 2016 года лояльные ПНС силы начали в Сирте операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус" по освобождению его от экстремистов из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Она проходила при поддержке боевой авиации США, которая по просьбе триполийского кабмина нанесла почти 500 ударов по объектам в самом городе и его окрестностях. Об окончательном выдворении боевиков из Сирта было объявлено 6 декабря 2016 года.

Сирт находился под контролем ПНС до конца прошлого года, а в начале января текущего был занят хафтаровцами. Неделю назад глава МВД столичного правительства Фатхи Али Башага сообщил, что ПНС будет готов к мирным переговорам с ЛНА только после того, как вернет контроль над Сиртом и авиабазой в муниципалитете Эль-Джуфра.