Глава МАГАТЭ заявил, что Иран продолжает сотрудничать в мониторинге ядерной сделки

ВЕНА, 15 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало изменений в выполнении Ираном обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) после его заявления о пятом шаге отклонения от реализации ядерного соглашения. Об этом заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на онлайн-заседании Совета управляющих агентства. Это первая видеоконференция Совета управляющих МАГАТЭ с начала пандемии коронавируса.

Гросси напомнил об январском заявлении Ирана о том, что его ядерная программа больше не будет подвергаться ограничениям в оперативной сфере, и что Иран продолжит сотрудничать с агентством.

"На сегодня агентство не зафиксировало каких-либо изменений в выполнении Ираном его ядерных обязательств, связанных с этим конкретным заявлением, а также в уровне сотрудничества Ирана касательно работы агентства по проверке и мониторингу за выполнением СВПД", - отметил Гросси.

По его словам, МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с Соглашением о гарантиях, не направлялись на другие цели. "Продолжается проверка отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и другой деятельности", - добавил Гросси.

5 января 2020 года Иран объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Этот шаг предполагает, что Тегеран не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.