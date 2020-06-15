{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Глава МАГАТЭ заявил, что Иран продолжает сотрудничать в мониторинге ядерной сделки

Рафаэль Гросси сообщил, что агентство продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Тегераном в соответствии с Соглашением о гарантиях, не направляли на другие цели

ВЕНА, 15 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало изменений в выполнении Ираном обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) после его заявления о пятом шаге отклонения от реализации ядерного соглашения. Об этом заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на онлайн-заседании Совета управляющих агентства. Это первая видеоконференция Совета управляющих МАГАТЭ с начала пандемии коронавируса.

На эту тему
История иранской ядерной сделки

Гросси напомнил об январском заявлении Ирана о том, что его ядерная программа больше не будет подвергаться ограничениям в оперативной сфере, и что Иран продолжит сотрудничать с агентством.

"На сегодня агентство не зафиксировало каких-либо изменений в выполнении Ираном его ядерных обязательств, связанных с этим конкретным заявлением, а также в уровне сотрудничества Ирана касательно работы агентства по проверке и мониторингу за выполнением СВПД", - отметил Гросси.

По его словам, МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с Соглашением о гарантиях, не направлялись на другие цели. "Продолжается проверка отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и другой деятельности", - добавил Гросси.

5 января 2020 года Иран объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Этот шаг предполагает, что Тегеран не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаГросси, Рафаэль
Дело Пола Уилана
В посольстве Великобритании заявили, что продолжат оказывать консульскую помощь Уилану
Британский посол в Москве Дебора Броннерт ожидает, что российские власти обеспечат рассмотрение апелляции "в справедливом и прозрачном порядке"
Читать полностью