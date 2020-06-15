Минюст США не комментирует информацию об обмене российскими и американскими заключенными

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции - генеральная прокуратура США отказывается комментировать предположения о возможности обмена российскими и американскими заключенными в свете вынесения в Москве приговора за шпионаж Полу Уилану.

"Мы отказываемся от комментариев", - заявила в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель Минюста США Николь Навас-Оксман, в ведении которой находится международная проблематика. В пресс-службах Белого дома и Госдепартамента США пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС уточнить, рассматривает ли американская администрация вариант обмена российских и американских граждан после вынесения приговора Уилану.

Между тем посол США в России Джон Салливан утверждал в понедельник, что американское правительство не склонно к такому обмену. "Мы добиваемся правосудия для Пола Уилана, а не обмена", - сказал дипломат. "Я не могу обсуждать обмен заключенными", - добавил Салливан. Его высказывания привела газета The Washington Post.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Уилану были предъявлены обвинения, "которые были доказаны в суде и приняты судом", и его нельзя считать политическим заложником. При этом он не стал комментировать решение суда и дальнейшую судьбу Уилана.