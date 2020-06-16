Власти Атланты реформируют нормы применения полицией силы

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Атланты (штат Джорджия) приняли решение реформировать правила применения полицией силы в свете смерти темнокожего Рейшарда Брукса от ранений, полученных при задержании органами правопорядка города. Об этом сообщила в понедельник мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News .

После смерти Брукса "стало ясно, что мы больше не можем терять зря ни одного дня, минуты или часа", подчеркнула она.

Мэр информировала о подписании серии исполнительных указов, один из которых предписывает сотрудникам полиции использовать тактику снижения уровня эскалации напряженности перед тем, как применить силовые методы подавления акций протеста. Полицейские обязаны пресекать действия своих коллег в случае непропорционального применения силовых методов и докладывать о происшедшем непосредственному начальнику. Органы правопорядка будут обязаны информировать о всех эксцессах отдел по вопросам гражданского населения городского совета Атланты.

Власти Атланты также сформировали целевую группу для рассмотрения жалоб на органы правопорядка и выработку действенных механизмов предотвращения новых случаев произвола. "Полицейские должны быть нашими защитниками, а не воинами среди наших сообществ", - отметила Боттомс.

Как сообщали ранее власти Джорджии, вечером 12 июня белый полицейский Гаррет Ролф при задержании смертельно ранил Брукса. Афроамериканец оказал сопротивление при аресте, отнял у полицейских электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против них. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

В Атланте после смерти Брукса прошли демонстрации. Имели место беспорядки, во время которых неизвестные совершили поджог в ресторане, рядом с которым был ранен афроамериканец. Демонстранты также перекрывали дороги в центре города. Ролф был уволен из полиции города. Полицейский Девин Бронсон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы. В свете произошедшего начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.