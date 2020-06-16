В Белом доме заявили, что не остановятся, пока не вернут Уилана в США

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Американская администрация не остановится, пока не вернет осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана в США. Соответствующее заявление помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена опубликовал в понедельник в Twitter Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Что известно о Поле Уилане — американце, осужденном в РФ за шпионаж

"Обращение с Полом Уиланом и сегодняшний вердикт совершенно ошибочны. Эта администрация не остановится до тех пор, пока Пол благополучно не вернется в Соединенные Штаты", - сказал О'Брайен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Уилану были предъявлены обвинения, "которые были доказаны в суде и приняты судом", и его нельзя считать политическим заложником. При этом он не стал комментировать решение суда и дальнейшую судьбу Уилана.

Мосгорсуд в понедельник признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Адвокат Уилана Владимир Жеребенков ранее сообщил ТАСС, что после вступления приговора в силу может решаться вопрос об обмене Уилана на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.