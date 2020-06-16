Власти Пекина из-за коронавируса усилили ограничения на общественном транспорте

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Администрация Пекина в связи с недавно выявленной вспышкой коронавируса нового типа ввела ряд ограничений на общественном транспорте. Об этом сообщил во вторник транспортный комитет города.

Как отмечается в распространенном заявлении, такси временно не смогут перевозить пассажиров за пределы Пекина. Кроме того, власти сохранят только часть междугородных автобусных маршрутов.

Накануне администрация города ввела усиленные меры контроля во всех жилых комплексах города, которых в Пекине насчитывается более 7 тыс. Объявленный властями "режим военного времени" прежде всего предполагает, что кадровые работники и простые граждане на добровольной основе подключатся к действиям правительства для ликвидации вспышки коронавируса.

Вспышка коронавируса на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники торговых точек, их родственники и близкие.