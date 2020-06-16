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Министры обороны НАТО обсудят решение США вывести 10 тыс. военных из Германии

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 июня решение США вывести 10 тыс. военных из Германии. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на онлайн-брифинге в преддверии дискуссии глав военных ведомств.

Он подчеркнул, что "присутствие вооруженных сил США и Канады необходимо обеим сторонам (Европе и Америке - прим. ТАСС), это важно для всего альянса". "Пока не принято никаких решений, как и когда это произойдет", - добавил Столтенберг. 

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