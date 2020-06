Болтон заявил, что Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп просил в прошлом году председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США. Об этом говорится в книге бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая еще не была опубликована. Фрагменты из нее приводит в среду газета The Washington Post.