Болтон заявил, что Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп просил в прошлом году председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США. Об этом говорится в книге бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая еще не была опубликована. Фрагменты из нее приводит в среду газета The Washington Post .

По версии Болтона, во время двусторонней встречи на саммите G20 в Японии в июне прошлого года Си Цзиньпин пожаловался Трампу на критику Китая в Соединенных Штатах. Как утверждается в книге, "Трамп тотчас предположил, что Си [Цзиньпин] имел в виду демократов". "Трамп одобрительно сказал, что среди демократов существует большая враждебность [к Китаю]", - рассказал экс-помощник президента.

"Затем он ошеломительно переключил разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономические возможности Китая повлиять на текущую [избирательную] кампанию [Трампа], умоляя Си [Цзиньпина] обеспечить его победу, - говорится в книге. - Он подчеркнул важность влияния фермеров и увеличение закупок Китаем сои и пшеницы на результат выборов".

Болтон был готов привести цитаты американского лидера, но, как он сам пишет в мемуарах, ему было запрещено это делать.

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров о работе в Белом доме. Власти США вменяют автору нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.

Книга Болтона должна была выйти в свет в марте, однако ее публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату Болтона Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить публикации полного текста мемуаров, чтобы предотвратить нанесение ущерба позициям президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов.