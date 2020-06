Болтон заявил, что Помпео на саммите США и КНДР в 2018 году назвал Трампа треплом

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео на первом в истории саммите США и КНДР в 2018 году назвал американского лидера Дональда Трампа треплом. Об этом, как утверждает в среду газета The New York Times, говорится в книге бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая пока не опубликована.

По информации издания, Болтон указывает, что даже ключевые помощники Трампа посмеиваются над ним за спиной. Так, согласно выдержкам из книги, один из подобных инцидентов произошел во время первого саммита США и КНДР, который состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Во время встречи Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына Помпео передал Болтону записку, в которой, характеризуя американского лидера, написал: "Он такое трепло". Спустя месяц, по словам Болтона, Помпео указывал, что политика главы Белого дома в отношении Пхеньяна "обречена на провал".

Болтон в своей книге также отмечает, что в период работы помощником Трампа по нацбезопасности он считал, что брифинги разведывательного сообщества не имели смысла, "поскольку основную часть времени на них Трамп говорил сам, а не слушал докладчиков". Кроме того, как сообщает The New York Times, Болтон рассказывает о том, что Трампу нравится настраивать членов администрации друг против друга. Так, американский лидер однажды заявил Болтону, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон (с февраля 2017 по март 2018 года) якобы допускал непристойные высказывания сексуального характера в адрес бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. При этом, как отмечает Болтон, позднее он выяснил, что автором этих высказываний был сам Трамп.

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров о работе в Белом доме. Власти вменяют автору в вину нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие государственную тайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов.