Болтон рассказал, что Трамп в 2018 году называл "классной" идею вторжения в Венесуэлу

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в 2018 году с одобрением отзывался об идее вторжения в Венесуэлу. Об этом говорится в книге бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая пока не опубликована. Выдержки из нее распространила в среду газета The Hill.

По ее данным, американский лидер высказывался об этой стране как о "части Соединенных Штатов". Болтон в своей книге якобы приводит слова руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Согласно информации издания, Келли в беседе с Болтоном заявлял о том, что "он [президент] считает, что было бы классно вторгнуться в Венесуэлу". Газета The Wall Street Journal уточняет, что соответствующее заявление Трамп сделал на встрече в Белом доме в августе 2018 года.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы вооруженных наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы. Один из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Трамп в свою очередь заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее. В настоящее время более 60 причастных к попытке вооруженного вторжения в Венесуэлу в начале мая находятся под стражей.

Книга Болтона

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства.

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.