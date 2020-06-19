Меркель: возможные меры против РФ из-за убийства грузина будут зависеть от решения суда

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ оставляет за собой право принять новые меры против России в связи с выводами Генпрокуратуры страны по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине, но намерено дождаться судебного решения по делу. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС.

"Мы всегда концентрируемся на конкретных поводах", - сказала она, отвечая на вопрос, могут ли быть ужесточены санкции против России в свете выводов Генпрокуратуры ФРГ, которая считает, что якобы государственные структуры РФ дали поручение обвиняемому в убийстве ликвидировать гражданина Грузии.

"Один из поводов - конфликт на Украине, и именно о санкциях, связанных с ним, мы сейчас говорили", - отметила Меркель. "Второй - выводы Генпрокуратуры относительно кибератак на германский Бундестаг. Эту тему мы обсуждаем на европейской плоскости", - сказала она. "И третий - это недавнее предъявление обвинений [по делу об убийстве гражданина Грузии]. Здесь мы оставляем за собой право отреагировать, как и сказал глава МИД ФРГ, но должны для начала дождаться результатов судебных слушаний", - заявила канцлер.

Ранее в пятницу глава МИД Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом утверждал, что ФРГ может принять "новые меры, прежде всего, с учетом приговора, который рано или поздно будет вынесен по этому делу". Германский министр напомнил, что накануне посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в связи с выводами Генпрокуратуры был приглашен в МИД ФРГ. Маас отметил важность всеобъемлющего расследования происшедшего.

Выводы Генпрокуратуры ФРГ

В четверг Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения задержанному год назад недалеко от места преступления Вадиму К. По версии германской стороны, он является гражданином РФ, его подозревают в убийстве и в нарушении закона об обороте оружия. Следствие исходит из того, что "в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии". Прокуратура напомнила, что убитый участвовал в боевых действиях против федеральных сил в Чечне в период с 2000 по 2004 год и считался в России террористом.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утверждения Генпрокуратуры ФРГ являются беспочвенными. По его словам, данные заявления не подкреплены "никакими фактами и доказательствами".

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о том, что РФ якобы имеет отношение к произошедшему в Берлине. Несмотря на это, 4 декабря МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по этому делу. Москва ответила симметрично.

О кибератаке на Бундестаг

В начале мая Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Германские правоохранительные органы считают, что он является членом хакерской группы Fancy Bear. МИД ФРГ также выступил с утверждением, что есть "надежные указания" на то, что Бадин на тот момент был членом Главного разведывательного управления (Главное управление Генерального штаба ВС РФ).

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные послания с адресов, которые заканчивались на @un.org и как будто были связаны с ООН. В них находилась ссылка, нажатие на которую приводило к проникновению в систему вредоносной программы-шпиона. С целью помешать ее распространению властям ФРГ пришлось даже временно отключить всю ИТ-систему Бундестага. Было похищено не менее 16 гигабайт данных, включая электронные письма парламентариев.

Российская сторона также неоднократно отвергала обвинения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.