СПЧ ООН высказался за подготовку доклада в связи с убийством афроамериканца Флойда

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудил проявления системного расизма в связи с убийством в США афроамериканца Джорджа Флойда и высказался за подготовку доклада о нарушениях прав африканцев и лиц африканского происхождения органами правопорядка. Об этом говорится в резолюции, принятой в пятницу на 43-й сессии СПЧ в Женеве.

Совет обратился с просьбой к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о "подготовке доклада о системном расизме, нарушениях международного права в области прав человека в отношении африканцев и людей африканского происхождения органами обеспечения порядка, особенно в связи с инцидентами, которые привели к смерти Джорджа Флойда и других африканцев и людей африканского происхождения". Устная информация о ходе подготовки этого документа должна быть представлена на 45-й и 46-й сессиях СПЧ, а сам доклад - на 47-й сессии, которая должна состояться в июне 2021 года.

С инициативой принятия в СПЧ резолюции о системном расизме выступили африканские страны. Первоначально внесенный ими проект резолюции предусматривал создание международной независимой комиссии по расследованию расизма и жестоких действий полиции в США и других странах. Однако в процессе консультаций делегаций проект претерпел изменения, и этот пункт не вошел в окончательный текст резолюции.