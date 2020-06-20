США заявили, что нашли альтернативы ВОЗ по различным вопросам, за исключением полиомиелита

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты в связи с заявленным выходом из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) смогли найти альтернативных партнеров для международных проектов в области здравоохранения, за исключением проблемы лечения полиомиелита. Об этом сообщил в пятницу журналистам на телефонном брифинге директор управления по вопросам иностранной помощи Госдепартамента Джим Ричардсон.

По его словам, внешнеполитическое ведомство "смогло найти альтернативных исполнителей" в ряде стран, которые помогут США после выхода из ВОЗ. Он не назвал этих альтернативных партнеров, однако добавил, что в США есть "удивительный состав религиозных НПО (неправительственных организаций - прим. ТАСС), подрядчиков и других многосторонних организаций", которые смогут заменить работу ВОЗ, за исключением одной ключевой области.

"Нам все еще сложно найти партнеров по полиомиелиту. Мы все еще работаем в рамках межведомственных усилий, чтобы прийти к решению по этому вопросу и посмотреть, как мы хотим действовать как правительство в этих уникальных условиях", - отметил Ричардсон. Он добавил, что американские власти в ближайшее время официально уведомят ВОЗ о выходе, который не произойдет в одночасье и займет некоторое время.

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что ВОЗ "отлично справляется" в некоторых странах в вопросе лечения полиомиелита. Правительство США является крупнейшим спонсором ВОЗ, объем его вложений за 2019 год составил порядка $400 млн или 15% от всего бюджета организации.