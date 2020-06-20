{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: в статье Путина о Второй мировой войне подчеркивается преемственность ценностей

Политолог Тиберио Грациани отмечает, что российский лидер, опираясь на уроки прошлого и опыт антигитлеровской коалиции, предлагает решения глобальных проблем сегодняшнего дня

РИМ, 20 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент РФ Владимир Путин в своей статье об уроках Второй мировой войны утверждает преемственность патриотических ценностей СССР в современной России и предлагает подходы к решению современных мировых проблем, исходя из прошлого опыта. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС президент международного института глобального анализа Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани.

На эту тему
О разгроме нацизма и рассекречивании архивов. Тезисы статьи Путина в National Interest

"Исторический экскурс, который приводит Путин в своей статье, подчеркивает взаимосвязь и преемственность патриотических ценностей, которые связывают поколения в СССР и России. По мнению российского президента, именно в них заключается настоящее наследие Победы. И это наследие уважают молодые россияне, которые борются сегодня с терроризмом на Кавказе, а также пандемией последних месяцев", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отмечает, что российский лидер, опираясь на уроки прошлого и опыт антигитлеровской коалиции, предлагает решения глобальных проблем сегодняшнего дня. При этом он не склонен полагать, что саммит "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН, с предложением о проведении которого выступил Путин, принесет желаемый результат.

"Саммит с участием Китая, Франции, США, Великобритании, о котором пишет Путин, при всей своей значимости, если состоится, вряд ли приведет к единодушному решению о путях преодоления современных проблем, стоящих перед миром. Франция, Великобритания и США продемонстрировали, в том числе в эти тяжелые месяцы пандемии, эгоистические подходы, мало способствующие диалогу и сотрудничеству", - заключил эксперт.

Путин ранее опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг опубликована в журнале National Interest на английском языке, а в пятницу вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Ситуация на Корейском полуострове
Сеул призвал Пхеньян отказаться от планов по отправке агитационных листовок
Южнокорейские власти указали, что такая практика не способствует улучшению отношений Севера и Юга
Читать полностью