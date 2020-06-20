Эксперт: в статье Путина о Второй мировой войне подчеркивается преемственность ценностей

РИМ, 20 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент РФ Владимир Путин в своей статье об уроках Второй мировой войны утверждает преемственность патриотических ценностей СССР в современной России и предлагает подходы к решению современных мировых проблем, исходя из прошлого опыта. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС президент международного института глобального анализа Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани.

"Исторический экскурс, который приводит Путин в своей статье, подчеркивает взаимосвязь и преемственность патриотических ценностей, которые связывают поколения в СССР и России. По мнению российского президента, именно в них заключается настоящее наследие Победы. И это наследие уважают молодые россияне, которые борются сегодня с терроризмом на Кавказе, а также пандемией последних месяцев", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отмечает, что российский лидер, опираясь на уроки прошлого и опыт антигитлеровской коалиции, предлагает решения глобальных проблем сегодняшнего дня. При этом он не склонен полагать, что саммит "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН, с предложением о проведении которого выступил Путин, принесет желаемый результат.

"Саммит с участием Китая, Франции, США, Великобритании, о котором пишет Путин, при всей своей значимости, если состоится, вряд ли приведет к единодушному решению о путях преодоления современных проблем, стоящих перед миром. Франция, Великобритания и США продемонстрировали, в том числе в эти тяжелые месяцы пандемии, эгоистические подходы, мало способствующие диалогу и сотрудничеству", - заключил эксперт.

Путин ранее опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг опубликована в журнале National Interest на английском языке, а в пятницу вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.