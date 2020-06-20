AP: законодатели Миннесоты не смогли договориться об изменениях в структуре полиции

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Законодатели в штате Миннесота не смогли за время специальной сессии договориться об изменениях в структуре правоохранительных органов штата. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

На проведении реформы полиции в штате настаивали участники протестов, вспыхнувших в Миннесоте и других американских штатах после смерти при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Для обсуждения возможного законопроекта была организована специальная сессия законодательного собрания штата, которая длилась неделю и завершилась ночью с пятницы на субботу. По данным AP, законодатели так и не смогли прийти к компромиссу, обсуждение законопроекта может возобновиться 12 июля.

По данным агентства, разногласия возникли между Палатой представителей (нижней палатой законодательного собрания) штата Миннесота, контролируемой Демократической партией, и Сенатом (верхней палатой), контролируемым республиканцами. Первые предлагали более широкий спектр реформ, которые изменили бы структуру полиции в штате в долгосрочной перспективе, в то время как вторые настаивали на принятии единовременных изменений. В том числе сенаторы хотели ввести запрет на применение полицейскими удушающих приемов, а также обязать их противостоять попыткам коллег применить силу в случае, когда это не представляется необходимым.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули после смерти Флойда во многих регионах США. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.