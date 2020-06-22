Болтон: неосведомленность Трампа крайне осложняла действия сотрудников администрации

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп действительно задавал вопросы, является ли Финляндия частью России, и полагал, что Венесуэла входит в США. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Да, он говорил эти вещи, - отметил он. - И это повод для людей поговорить о том, каков процесс принятия политических решений, когда приходится иметь дело с кем-то, кто задает такие вопросы. Тут очень трудно понять, как действовать дальше. И такие вещи происходили вновь и вновь, и, кроме того, президент получал информацию от посторонних людей".

По словам Болтона, нет ничего необычного в том, что президенты пытаются получать информацию из различных источников. Однако, подчеркнул он, "это не относится к случаям, когда кто-то полагается на мнение посторонних лиц, вместо того чтобы учитывать продуманные суждения тех людей, которым платят налогоплательщики за то, чтобы они предоставляли информацию президенту".

"Дело не в том, что существуют некие общие взгляды на Северную Корею, Иран, Китай или Россию или на крупные внутренние проблемы, - продолжал он. - У нас было много обсуждений. От сотрудников администрации президент не получал односторонней информации. Но к нему поступали и идеи от посторонних, с которыми очень трудно было иметь дело, и, как мне представляется, именно это и приводило во многих случаях к конфузам и к потерянным возможностям".

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня. Издательство Simon and Schuster в минувшую пятницу опубликовало предисловие к книге, согласно которому Болтон, в частности, сравнивает подход хозяина Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.