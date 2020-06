Болтон: для Трампа главным является вопрос переизбрания на второй срок

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Дональд Трамп принимает решения с учетом прежде всего того, как они скажутся на шансах его переизбрания на пост президента. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Думаю, что он так сосредоточен на вопросе переизбрания, что все долгосрочные соображения отодвинуты на второй план, - отметил он. - Поэтому он считал, что если может организовать совместное фотографирование с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове, или если он считал, что может провести встречу с иранскими аятоллами в ООН, то основной упор делался именно на совместном фотографировании и на реакции прессы на это событие, а учету того, как все это скажется на переговорных позициях США или на наших союзниках, уделялось мало внимания. если вообще этот фактор учитывался. Как мне представляется, лидерам других государств было ясно, что они имеют дело с президентом, который просто несерьезно подходит к этим вопросам, в ущерб нашей стране".

Надежда на поражение Трампа

Джон Болтон надеется, что Дональд Трамп останется в американской истории в качестве президента, находившегося у власти только один срок.

Болтона спросили, какой след, по его мнению, республиканец Трамп оставит в истории Америки. "Я надеюсь на то, что его будут помнить в качестве президента, который находился у власти один срок и не вверг страну в необратимый спад, - ответил бывший помощник президента США по национальной безопасности. - Мы сможем пережить один срок [полномочий Трампа]".

"Два его срока внушают мне серьезные опасения. Мне внушает не меньшую тревогу отсутствие конкурентоспособного крыла по вопросам национальной безопасности в Демократической партии. Поэтому предстоящие в ноябре выборы для меня представляют собой выбор между двумя альтернативами, обе из которых являются неприемлемыми", - отметил Болтон.

Он обещал, что не будет голосовать ни за Трампа, ни за бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. "Я выберу консервативного республиканца и подпишусь под его или ее именем", - сказал Болтон.

Согласно опросам политологического портала Real Clear Politics (RCP), Байден опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей. Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), содержащие весьма негативные оценки, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня. Издательство Simon and Schuster в минувшую пятницу опубликовало предисловие к книге, согласно которому Болтон, в частности, сравнивает подход хозяина Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.