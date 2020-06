Болтон заявил, что не знал, о чем Трамп собирался говорить с Путиным на саммите 2018 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что помощники американского лидера Дональда Трампа не знали о том, какие вопросы хозяин Белого дома планировал обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки в 2018 году. Соответствующее заявление Болтон сделал в интервью телекомпании ABC, которое было показано в воскресенье вечером.

Ведущая задала Болтону вопрос, почему, согласно данным из его готовящихся к публикации мемуаров "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), он боялся оставить Трампа наедине с Путиным. "Потому что я не знал, что он [Трамп] будет говорить. Не было ни секунды, когда мы знали, что он собирается сказать, - указал Болтон. - Как я и пишу в книге, позднее выяснилось, что, по моему убеждению, на встрече в формате тет-а-тет не произошло ничего неожиданного, но это означает, что мы ушли с нее невредимыми".

16 июля 2018 года в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед. На родине Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Умение готовиться к переговорам

Джон Болтон считает, что президент РФ Владимир Путин готовится к переговорам гораздо более тщательно, чем его американский коллега Дональд Трамп.

"Президент Путин очень внимательно готовится к встречам. Он имеет представление о людях, с которыми разговаривает, - отметил Болтон. - Он взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь".

"Я считаю, что это уровень подготовки, педантичности и планирования, которые просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом", - подчеркнул бывший помощник президента США по национальной безопасности.

Проблемы контроля над вооружениями

Дональд Трамп никогда не обсуждал конкретно вопросы, касающиеся соглашения с Россией в области контроля над вооружениями, заявил Болтон.

"Президент неоднократно заявлял, что хочет заключить крупное соглашение с Россией в области контроля над вооружениями, - сказал он. - Однако на деле мы никогда конкретно не обсуждали вопрос о том, каким оно может быть, каковы будут последствия, а это вопросы, которые для любого были бы крайне сложными. Они трудны для любого президента, который решил бы ими заняться, но для того чтобы ознакомиться с проблемами, для того чтобы быть готовым их обсуждать, необходимо готовиться, и я опасаюсь, что слишком часто этого просто не было".

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Личные и межгосударственные отношения

Дональд Трамп не осознает разницы между хорошими личными отношениями с лидерами стран и межгосударственными отношениями, считает Болтон.

"Складывается впечатление, что президент Трамп считает хорошие отношения с Си Цзиньпином, Владимиром Путиным, Ким Чен Ыном, иранскими аятоллами, президентом Турции Эрдоганом эквивалентом хороших отношений между США и странами, которые возглавляют эти лидеры, - отметил он. - Да, нет никаких сомнений в том, что хорошие отношения между мировыми лидерами, между участниками переговоров, министрами иностранных дел, министрами обороны - все это позитивно. Но никому не следует впадать в заблуждение и полагать, что личные отношения является каким-то эквивалентом для улучшения отношений между двумя странами".

"И по целому ряду вопросов и Си Цзиньпин и Владимир Путин, и другие лидеры сказали бы примерно так: послушайте, вы отстаиваете интересы США, а мы отстаиваем интересы своих стран, - продолжал Болтон. - У меня нет никаких сомнений в том, что они знают, о чем говорят. Я не уверен, что это понимает Трамп".

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки американского лидера, должны были выйти в свет в марте, однако их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна будет выйти 23 июня. Издательство Simon and Schuster в минувшую пятницу опубликовало предисловие к книге, согласно которому, Болтон, в частности, сравнивает подход хозяина Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.