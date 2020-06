Болтон считает стратегической ошибкой встречу Дональда Трампа с Ким Чен Ыном

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон считает встречу лидеров США и КНДР стратегической ошибкой и, занимая пост в американской администрации, испытывал опасения по поводу того, что президент страны Дональд Трамп на переговорах с лидером народно-демократической республики Ким Чен Ыном пойдет на неоправданные уступки. Об этом Болтон заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC.

Затронув вопрос о первой встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в 2018 году, Болтон отметил, что Трампа прежде всего интересовал вопрос о том, сколько журналистов будет присутствовать на его итоговой пресс-конференции. "Он сосредоточился на том, что у него была возможность для совместного фотографирования, когда президент США впервые встречается с лидером Северной Кореи, - продолжал он. - Это привлекло колоссальное внимание, но я считаю, что это была стратегическая ошибка. США ничего не получили от этого, а Дональд Трамп получил многое". Эта встреча, подчеркнул Болтон, "ничего не дала для конкретного обсуждения вопроса о ликвидации их программы ядерных вооружений".

"Я был крайне озабочен тем, что президент пойдет на уступки там, где этого совершенно не нужно делать, - подчеркнул Болтон. - Как я описал в моей книге, и это уже привлекло внимание прессы, он говорил Ким Чен Ыну о том, что мы откажемся от военных учений на Корейском полуострове, что вызвало сильнейшую изжогу в министерстве обороны. Они [представители Пентагона] посчитали, что их не включили в число лиц, принимающих решения". "Это был тот случай, когда президент, уже два года находящийся на своем посту, похоже, не осознавал, что военные учения совершенно необходимы, для того чтобы США и Южная Корея могли противостоять нажиму со стороны Северной Кореи", - добавил он.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), содержащие весьма негативные оценки, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня. Издательство Simon and Schuster в минувшую пятницу опубликовало предисловие к книге, согласно которому Болтон, в частности, сравнивает подход хозяина Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.