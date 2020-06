Болтон заявил, что процедура импичмента Трампа носила предвзятый характер

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что процедура импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа проводилась в сжатые сроки и носила предвзятый характер со стороны представителей Демократической партии. Соответствующее заявление он сделал в приуроченном к публикации его мемуаров "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) интервью телекомпании ABC, которое транслировалось в воскресенье вечером.

По оценке Болтона, расследование в рамках процедуры импичмента Трампа проводилось небрежно и затрагивало слишком узкий круг вопросов. "Я считаю, что этот подход практически сравним с тем, которого придерживается сам Трамп", - указал Болтон. Он подчеркнул, что расследование в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США было проведено в сжатые сроки, с тем чтобы не нарушить процесс выдвижения кандидата от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Болтон отметил, что процедура импичмента должна была проводиться "более серьезно и непредвзято". "Они торопились, - указал Болтон. - Они хотели разобраться с этим задолго до того, как начался бы процесс выдвижения кандидата". Первые праймериз (первичные выборы) Демократической партии прошли 3 февраля в штате Айова.

Крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году начался в сентябре 2019 года. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына его политического противника Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.

Бывший вице-президент Джозеф Байден добивается выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на предстоящих 3 ноября в США президентских выборах. Он уже набрал достаточное число голосов делегатов национального съезда партии в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа для выдвижения официальным кандидатом уже в первом туре голосования.

Отставка Болтона

Бывший помощник президента США по национальной безопасности настаивает на том, что подал в отставку до того, как Дональд Трамп официально объявил об этом в своем Twitter.

Экс-помощника главы государства попросили точно вспомнить события в день его отставки в сентябре 2019 года. "Как обычно, я явился в [рабочее] Западное крыло [Белого дома] около шести утра, завершил несколько необходимых дел. Я подготовил письмо с прошением об отставке", - перечислил Болтон. По его словам, он передал прошение своему помощнику и уехал домой, чтобы "быть вне досягаемости", когда новость распространится по официальным каналам.

"Мы планировали выступить с официальным заявлением через несколько часов, но президент, безусловно ошеломленный происходящим, опередил нас в Twitter. Мы разместили твит о подлинных обстоятельствах отставки, и в этот момент мой аккаунт в Twitter заблокировали", - продолжал Болтон.

По его словам, он накануне беседовал с Трампом один на один и заявил о готовности подать в отставку, если того пожелает президент США. Хозяин Белого дома предложил вернуться к этой теме утром на следующий день. Со слов экс-помощника, Трамп отбыл на мероприятие на самолете и во время полета дал ясно понять, что Болтон ему потребуется на своем посту еще некоторое время. С точки зрения Болтона, в этом случае проявилась склонность главы государства никогда не позволять затмевать себя или отодвигать на задний план.

Афганский вопрос

Как рассказал экс-помощник президента США по национальной безопасности, он "почти ушел в отставку" перед саммитом G7 во Франции в августе прошлого года из-за решения пригласить представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) в резиденцию американского лидера в Кэмп-Дэвиде. По словам Болтона, "это была последняя соломинка" после "всего того, что накапливалось в течение предыдущих 17 месяцев". Болтон также подтвердил достоверность публикаций СМИ о том, что Трампу не нравились его усы.

Мирное соглашение между США и талибами было подписано 29 февраля в столице Катара Дохе. Эта договоренность предполагает, что США могут полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. По состоянию на март текущего года в этой центральноазиатской стране оставалась примерно 17-тысячная миссия инструкторов и советников Североатлантического альянса.

Книга Болтона

Джон Болтон считает, что не раскрыл в своих мемуарах "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" какой-либо секретной информации, наносящей ущерб США.

"Я уверен в том, что в книге не содержится какой-либо информации, имеющей значение с точки зрения национальной безопасности, какой-либо секретной информации, - заявил он. - Я не намеревался писать о чем-либо, что содержало секретную информацию, я не желаю делать что-либо, что пошло бы на пользу нашим противникам по всему миру. Я написал эту книгу для того, чтобы помочь проинформировать американцев и, проведя четыре месяца за проверкой каждой страницы книги, совершенно уверен в том, что в ней нет секретной информации".

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку. Мемуары Болтона, содержащие весьма негативные оценки американского лидера, должны были выйти в свет в марте, однако их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна будет выйти 23 июня. Издательство Simon and Schuster в минувшую пятницу опубликовало предисловие к книге, согласно которому, Болтон, в частности, сравнивает подход хозяина Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.