Болтон: Трамп требовал от Токио более чем в четыре раза увеличить расходы на базы США

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. США в прошлом году потребовали от Японии выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в четыре с лишним раза больше, чем сейчас. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo со ссылкой на мемуары бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Киодо утверждает, что имеет текст этой книги.

Болтон сообщил в мемуарах, отмечает агентство, что по указанию президента Дональда Трампа передал такое требование японскому руководству в июле прошлого года во время визита в Токио. Трамп, говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии в случае, если она откажется увеличивать свои расходы на содержание баз.

Правительство Японии до сих пор официально отвергало слухи о том, что Вашингтон требует от него резко увеличить ассигнования на военные объекты США.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки деятельности Дональда Трампа, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня. Издательство Simon and Schuster ранее опубликовало предисловие к книге, согласно которому Болтон, в частности, сравнивает подход хозяина Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.