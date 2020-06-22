СМИ: КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей

СЕУЛ, 22 июня. /ТАСС/. КНДР приступила к установке громкоговорителей на границе с Республикой Корея. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

Согласно данным военных, обнаружены признаки того, что КНДР начала размещение громкоговорителей в демилитаризованной зоне (ДМЗ), подчеркивает агентство.

Отказ от использования средств пропаганды на границе был одним из условий военного соглашения, подписанного в сентябре 2018 года министрами обороны двух стран. После его подписания обе стороны демонтировали установленные в ДМЗ средства вещания пропаганды.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Республики Корея. Отмечается, что типографии других городов народно-демократической республики намерены произвести дополнительно несколько миллионов листовок. ЦТАК также информировал о завершении подготовки оборудования для распространения агитационных материалов. В частности, для доставки планируется задействовать более 3 тыс. воздушных шаров.