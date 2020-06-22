В ближнем зарубежье прошли мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны

В большинстве стран сейчас временно запрещено проводить массовые мероприятия. В Киргизии, Узбекистане и Армении памятные мероприятия ограничились возложением цветов к местам воинских захоронений и мемориалам. В Азербайджане, где с 21 июня ужесточен карантин, были отменены все мероприятия, в Казахстане акции перевели в онлайн-формат. И только в Грузии не сложилась традиция как-то особо выделять эту дату.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. В странах ближнего зарубежья прошли памятные мероприятия, приуроченные к трагической дате в общей истории, к началу Великой Отечественной войны. Пандемия коронавируса и карантинные ограничения внесли свои коррективы, однако везде в этот день вспоминали вероломство врага и тех, кто сражался во имя Победы.

Мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны, в Белоруссии традиционно начинаются ранним утром - около 4 часов, в то самое время, когда в 1941 году немецко-фашистские захватчики напали на Советский Союз - в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Туда прибыл президент республики Александр Лукашенко. "Здесь сражались представители более тридцати национальностей. И все они выполнили свой священный долг. Они защищали свою Родину, хотя родились за тысячи километров от Бреста", - сказал он собравшимся.

В этот день в Белоруссии открыли два мемориальных комплекса, посвященных памяти погибших из числа мирного населения: в деревне Борки Могилевской области и на месте сожженной фашистами деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области.

Цветы и свечи памяти

На большинстве воинских мемориалов Молдавии в 04:00 (совпадает с мск) зажгли свечи в рамках акции "Свеча памяти". Церемонии возложения цветов прошли с небольшим числом людей, в них приняли участие представители местных властей, общественных организаций и российские дипломаты. На мемориальном комплексе "Вечность" в центре Кишиневе звучала композиция "Священная война". Президент Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику из-за карантинных ограничений обратились к согражданам через социальные сети и СМИ. "Наши предки ценой огромных потерь сумели освободить Молдову, как и все оккупированные территории СССР и страны Европы, от нацистских агрессоров. Советский народ, в составе которого были и молдаване, потеряли 27 млн человек, поэтому мы должны помнить о беспримерном подвиге наших дедов", - написал Додон на своей странице в Facebook.

В Армении, где также ограничены массовые мероприятия, молодежные организации возложили цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в парке Победы. При проведении акции соблюдались все санитарно-эпидемиологические меры, но все же ее решили провести без ветеранов. На канале ереванского представительства Российского центра науки и культуры в YouTube прошла онлайн-презентация книги Сурена Мирзояна о Сталинградской битве - "Сталинградцы победили". Ее автор - фронтовик, который прошел войну в составе 62-й Армии. Читатели смогли ознакомиться и со сборником "Голоса бессмертия. Воспоминания армянских ветеранов Великой Отечественной войны".

Памятные мероприятия прошли и в двух крупнейших городах Киргизии - Бишкеке и Оше. В столичном парке Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова состоялась акция "Свеча памяти" с участием депутатов парламента, представителей ветеранских и молодежных организаций, городской администрации, военнослужащих, а также сотрудников представительства Пограничной службы ФСБ РФ в Киргизии.

Почтили память павших и в Ташкенте. Там сотрудники российского посольства возложили цветы к мемориалу "Братские могилы", который расположен на месте одного из военных госпиталей времен войны.

На православном кладбище Душанбе утром прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби, который собрал сотрудников российского посольства в Таджикистане, представителей Группы пограничного сотрудничества ФСБ РФ, 201-й Российской военной базы, Совета ветеранов войны и труда и других общественных организаций. "Предков, прошедших муки и испытания войны, объединила любовь к Родине, к Отечеству, патриотизм", - сказал посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. Вечером в Российском центре науки и культуры в Душанбе пройдет акция "Свеча памяти".

Казахстан в этот день присоединился к онлайн-митингу, организованному Ассамблеей народов Евразии в рамках международного проекта "Победили вместе - во имя мира и созидания". Директор Карагандинского русского драматического театра имени Дунай Еспаев в ходе прямого эфира из Караганды прочел на казахском языке отрывок из "Реквиема" Роберта Рождественского. С 22 по 29 июня на сайте pobedakz.com пройдет онлайн-фестиваль документальных фильмов о войне, организованный ВГТРК совместно с представительством Россотрудничества в Казахстане.

"Нам не о чем спорить"

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу по случаю Дня памяти и скорби призвал прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших. "К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была "своей" или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. Та война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

А вот премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале повторил навязываемый в стране в последние годы тезис о том, что Украина якобы стала жертвой борьбы двух тоталитарных режимов. "В результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это ужасные цифры", - написал он. Премьер также провел параллель между событиями 1941 года и современностью. "Мы обязательно прогоним врага с украинской земли", - заявил Шмыгаль.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года новые власти страны во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить политику так называемой декоммунизации. Был принят закон о героизации Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а также известных сотрудничеством с нацистской Германией их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры. Их деятельность была признана "борьбой за независимость страны". Киев также отказался от термина "Великая Отечественная война". 9 мая в украинском календаре сохранился как государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но при этом в календарь памятных дат было также введено 8 мая как День памяти и примирения.