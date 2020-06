В США предположили, что Болтон мог утаить часть записей с секретных заседаний в Белом доме

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон мог не отдать все записи, сделанные во время секретных заседаний в Белом доме. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала Fox Business американский министр финансов Стивен Мнучин.

Он уточнил, что прочел лишь некоторые отрывки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), публикация которой запланирована на 23 июня. "Эти части книги полны неточностей. Возмутительно, когда бывшему помощнику президента США по национальной безопасности или любому бывшему члену Совета национальной безопасности Белого дома позволяют писать книгу без должной проверки. Джон Болтон в большей степени заинтересован в зарабатывании миллионов долларов на своей книге, чем в служении своей стране", - подчеркнул Мнучин.

"Насколько я понимаю положение дел, то Болтона, когда он покидал Белый дом, попросили отдать все записи, сделанные на таких встречах, и он подчинился. Но мне трудно поверить в то, что у него настолько хорошая память, чтобы [без записей] точно цитировать, кто и что говорил в Ситуационной комнате [Белого дома]", - заметил министр. По его словам, все, что происходит в Белом доме, "по определению конфиденциально и секретно".

"При президенте Трампе мы (американцы - прим. ТАСС) ввели больше санкций, чем все предыдущие администрации США вместе взятые. Со стороны Болтона нелепо утверждать, будто я, президент или Минфин проявляли слабость при введении санкций", - добавил Мнучин.

На прошлой неделе Министерство юстиции США, выполняющее также функции Генпрокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Американские власти вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. В субботу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила о намерении добиться того, чтобы Болтон не смог получать доход от продажи мемуаров.

Труд должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Критики считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.