Трамп считает, что Болтон не получит доходов от издания мемуаров

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон, вероятнее всего, не получит каких-либо доходов от издания книги. Об этом американский лидер заявил в интервью журналистам телеканала CBN, которое было опубликовано в понедельник.

Трамп напомнил, что федеральный суд в столичном округе Колумбия ранее постановил, что Болтон путем публикации своей книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) "поставил под удар национальную безопасность" США. Книга, как ожидается, выйдет во вторник. По утверждению администрации США, в ней раскрываются секретные данные.

"Думаю, у Джона Болтона большая проблема. Кроме того, он не сможет сохранить деньги. Не думаю, что есть какая-либо вероятность того, что он сможет сохранить деньги", - сказал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ранее заявила, что администрация США намерена добиться того, чтобы Болтон не смог получать доход от продажи мемуаров. По ее словам, суд не стал блокировать публикацию книги исключительно по причине того, что ее экземпляры уже успели распространить, так что такой шаг был бы запоздалым.

Ранее в этом месяце Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента.