Помпео сравнил раскрытие Болтоном секретных сведений с поступком Сноудена

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что раскрытие бывшим помощником американского президента Джоном Болтоном секретных данных сравнимо с преданием огласке экс-сотрудником Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом информации о методах работы спецслужб страны. Такую точку зрения он озвучил в понедельник в эфире телеканала Fox News.

Помпео сообщил, что ознакомился с выдержками из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая, как ожидается, увидит свет во вторник. По утверждению госсекретаря, в мемуарах "много лжи", а также содержится конфиденциальная информация, что "представляет угрозу и наносит ущерб США".

"Честно говоря, из-за того, что он раскрыл некоторые сведения, он подлежит непосредственной уголовной ответственности, - сказал Помпео. - Мы все видели, что бывает, когда люди допускают утечки секретных сведений, как Эдвард Сноуден. То, что сделал Джон Болтон, не отличается от этого". По словам госсекретаря, американская администрация предоставляет министерству юстиции право решать, какие меры следует принять в отношении Болтона.

Как рассказал Помпео, бывали случаи, когда и он сам, и американский лидер Дональд Трамп избегали участия Болтона в некоторых встречах, поскольку он якобы допускал утечки информации. "Были очень сложные ситуации, когда Джон Болтон думал, что он важнее, чем президент США и американский народ", - добавил госсекретарь.

Ранее в этом месяце Минюст подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.