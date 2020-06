Болтон заявил, что США понимали нереалистичность требований к России по ДРСМД

ТАСС, 23 июня. Соединенные Штаты осознавали, что Россия не выполнит те требования, которые Вашингтон поставил условием для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в книге мемуаров бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая выходит в продажу во вторник.

Важным этапом выхода из ДРСМД, как указывает Болтон, было получение поддержки союзников по НАТО, чему была посвящена беседа с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в преддверии переговоров в Москве в октябре 2018 года. Столтенберг выразил озабоченность тем, что выход США из ДРСМД может разделить европейские страны, однако, как пишет Болтон, он заверил собеседника, что решение Вашингтона не создаст угроз для Европы. При этом в беседе со Столтенбергом Болтон выразил понимание, что шансов на то, что Россия уступит требованиям США и уничтожит ракету, которую Вашингтон посчитал нарушающей соглашение, нет. "Что касается России, разве кто-то мог серьезно поверить, что они отправят в утиль свою технику, особенно учитывая то, что они даже более обеспокоены растущей китайской ракетной угрозой вдоль своих границ в Азии, чем ситуацией в Европе?" - отмечает автор книги.

Болтон также утверждает, что предлагал Трампу попытаться договориться с Россией о совместном выходе из ДРСМД. Тогда, по мнению бывшего помощника президента США по нацбезопасности, можно было бы объявить о "достижении договоренности с Россией по важному вопросу". Однако Трамп, утверждает Болтон, отверг такой вариант и настаивал на скорейшем прекращении участия США в соглашении. При этом, отмечает автор мемуаров, ему было не до конца понятно, понимает ли Трамп полностью суть ДРСМД и то, что оно не касается ядерных потенциалов, а только средств их доставки.

Болтон при этом отводит решающую роль в выходе из ДРСМД себе. Согласно его мемуарам, он проинформировал Трампа о выходе из соглашения, когда уже обсудил это решение с занимавшим тогда пост министра обороны Джеймсом Мэттисом и госсекретарем США Майклом Помпео, изложив президенту "нарушения" договора со стороны России. Выслушавший его Трамп потребовал выйти из соглашения как можно скорее.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.