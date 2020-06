Болтон объяснил действия США в Венесуэле опасениями роста влияния России и Китая

ТАСС, 23 июня. Власти США взяли жесткий курс в отношении правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро в связи с опасениями роста влияния России и Китая в регионе. Об этом говорится в поступившей во вторник в продажу книге экс-помощника американского президента по национальной безопасности (2018-2019) Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

"Автократический режим Мадуро был угрозой из-за связей с Кубой и возможностей, которые он предоставлял России, Китаю и Ирану. Угроза со стороны Москвы была бесспорной как с военной, так и с экономической точки зрения, поскольку она потратила значительные ресурсы, чтобы поддержать Мадуро, доминировать в нефтегазовой промышленности Венесуэлы в ущерб США. Пекин был не так уж далеко позади", - утверждал Болтон.

По его словам, "Америка противостояла внешним угрозам в Западном полушарии со времен доктрины Монро и настал час возродить ее после того, как администрация [экс-президента Барака] Обамы с [экс-госсекретарем Джоном] Керри пыталась похоронить ее".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.