Болтон: Ким Чен Ын хотел провести встречу с Трампом в Пхеньяне, поскольку не любит летать

ТАСС, 23 июня. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын предлагал провести первую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Пхеньяне, поскольку не очень любит летать. Об этом говорится в поступившей во вторник в продажу книге экс-помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

"Ким Чен Ын хотел провести саммит в Пхеньяне или Пханмунджоме, я и [госсекретарь США Майкл] Помпео посчитали эти места неподходящими. Помпео предложил Женеву и Сингапур как наиболее приемлемые варианты, но Ким Чен Ын не любил летать. В любом случае северокорейские никудышные самолеты не могли долететь ни до одного из этих городов, и он [лидер КНДР] не хотел быть далеко от Пхеньяна", - утверждал Болтон в книге под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно.

Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.