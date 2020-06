Болтон заявил ,что Трамп был против жесткой реакции на инцидент в Керченском проливе

ТАСС, 23 июня. Президент США Дональд Трамп полагал, что инцидент в Керченском проливе в конце 2018 года мог быть провокацией бывшего президента Петра Порошенко с политическими целями и выступал против резких действий со стороны США в отношении России. Об этом говорится в книге мемуаров экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая выходит в продажу во вторник.

"Трамп не хотел предпринимать каких-то быстрых действий, даже при том что Россия была полностью не права", - рассказывает Болтон о реакции хозяина Белого дома на сообщение о задержании украинских катеров.

Позднее в разговоре с госсекретарем Майклом Помпео Трамп, по словам Болтона, предположил, что инцидентом в Керченском проливе "Порошенко хотел что-то спровоцировать ради политических целей". "Пусть с этим разбираются европейцы. Я не хочу иметь к этому отношение", - заявил тогда Трамп.

Болтон также отмечает, что заявление Никки Хейли, которая тогда занимала пост постоянного представителя США в ООН, по инциденту было более резким, чем хотели в Белом доме. Помпео в упомянутой беседе с Трампом сообщил, что Госдепартамент "пытается "разбавить" слова Хейли по проекту резолюции Совета Безопасности ООН, касающегося инцидента, когда она выступила во всеоружии против Москвы".

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. Все 24 моряка возвратились на Украину в результате состоявшегося 7 сентября 2019 года между Москвой и Киевом взаимного освобождения и возвращения на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Несмотря на обмен украинских моряков, в России дело против них не закрыто. В конце января стало известно, что следователи ФСБ России приостановили следственные действия по нему на неограниченный срок в связи с отсутствием возможности обеспечить участие моряков в деле.