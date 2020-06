Болтон заявил, что Трамп назвал Си Цзиньпина величайшим лидером в истории Китая

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе одного из телефонных разговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в июне 2019 года, назвал того величайшим лидером в истории Китая и своим другом. Об этом бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая во вторник поступила в продажу.

Как пишет Болтон, американский президент сказал китайскому лидеру: "Вы величайший лидер Китая за последние 300 лет". Однако, продолжает автор книги, затем Трамп "через несколько минут поправился", сказав Си Цзиньпину: "Вы величайший лидер в истории Китая". Разговор, по упоминаниям бывшего помощника президента, был посвящен торговой сделке между двумя странами и состоялся 18 июня в преддверии саммита G20 в Японии.

Помимо этого, в ходе разговора Трамп добавил, что считает председателя КНР своим другом. "Мы стали друзьями. Моя поездка в Пекин с семьей (осенью 2017 года - прим. ТАСС) была одной из самых потрясающих в моей жизни", - приводит Болтон слова американского президента. В свою очередь Си Цзиньпин назвал отношения между двумя странами "самыми важными двусторонними отношениями в мире".

Болтон занимал пост помощника президента по национальной безопасности с марта 2018 года и в сентябре прошлого года был отправлен в отставку. Его мемуары содержат негативные оценки действий президента. Белый дом пытался через суд помешать ее публикации, утверждая, что в книге есть секретные сведения, не подлежащие разглашению.