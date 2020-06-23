Болтон: Трамп не дал постпреду США при ООН встретиться с Далай-ламой из-за сделки с Китаем

ТАСС, 23 июня. Президент США Дональд Трамп не позволил постоянному представителю США при ООН Никки Хейли встретиться с Далай-ламой XIV, опасаясь, что это может ухудшить отношения с Китаем и повлиять на заключение торгового соглашения с КНР. Об этом говорится в поступившей во вторник в продажу книге экс-помощника американского президента по национальной безопасности (2018-2019) Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

Как вспоминает Болтон, на одном из совещаний у Трампа в 2018 году Хейли подняла тему торговых переговоров с Пекином, что не входило в сферу ее ответственности. После этого она попросила у него разрешение встретиться с Далай-ламой XIV в Индии.

"Цель поездки была неясна, кроме как организовать фотосессию с Далай-ламой, что всегда благоприятно для начинающего политика. Однако минное поле, на котором она оказалась, затронув тему торговых переговоров с Китаем, проявило отсутствие у нее политического чутья: как только Трамп задумался о том, как Китай оценит встречу Хейли с Далай-ламой, идея поездки оказалась практически мертва", - отметил Болтон.

По его словам, после этого диалога госсекретарь США Майкл Помпео увидел, насколько далеко президент позволил зайти Хейли и почему этому нужно было положить конец.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.