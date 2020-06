Болтон в своей книге привел слова Путина о переговорах с Обамой по Крыму

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что президент России Владимир Путин во время личной встречи с ним рассказал, будто еще в 2014 году американский лидер Барак Обама выражал готовность США снять все претензии в связи с вхождением Крыма в состав России.

В своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая во вторник поступила в продажу, Болтон вспоминает, в частности, о поездке в Москву в июне 2018 года, во время которой его принял в Кремле российский лидер. По его словам, наряду с другими проблемами, была затронута и Украина.

"Путин занял очень жесткую линию по Украине и подробно говорил о политических и военных аспектах конфликта", - пишет Болтон. А обсуждать Крым президент РФ "вообще отказался, заявив, что этот вопрос решен и теперь его можно считать частью истории". Затем, продолжает экс-помощник президента, Путин "рассказал, как Обама ясно заявил ему в 2014 году, что если Россия в своих действиях ограничится присоединением Крыма, то конфронтацию из-за Украины можно будет прекратить". "По каким-то причинам Обама позже передумал, и мы в результате оказались в нынешнем тупике", - добавляет Болтон.

Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих гостайну. Трамп объявил о назначении Болтона на должность помощника в марте 2018 года, а уже через полтора года отправил его в отставку.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не переоценивать достоверность мемуаров Болтона, в том числе в части информации, касающейся Путина. Он подчеркнул, что написанное в книге - это "версия Болтона".

"Это не совсем типичная откровенность для таких высокопоставленных чиновников в передаче информации, которая на самом деле не предназначена для передачи кому бы то ни было", - сказал пресс-секретарь главы российского государства. "Здесь все очень сбалансировано надо оценивать. В любом случае у нас, например, не принято пересказывать содержание бесед глав государств в той части, которая не была предназначена для широкой мировой общественности, поэтому мы никогда это не комментируем", - заключил Песков.