Болтон: в Минфине США опасались, что из-за введения санкций Россия и КНР перейдут на евро

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин выражал опасения относительно того, что из-за частого введения санкций Вашингтоном другие страны, в том числе Россия и Китай, могут все больше избегать транзакций в долларах и переходить на евро. Об этом бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая во вторник поступила в продажу.

Болтон констатирует, что администрация президента США Дональда Трампа сравнительно часто вводила санкции против других стран. По его мнению, "нет свидетельств того, что эти меры были по-настоящему эффективны". Болтон утверждает, что "ни Трамп, ни Мнучин не были заинтересованы и не желали проводить санкционную политику решительно и последовательно".

"Мнучин, напротив, подчеркивал, что постоянное введение санкций, а также давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, приведет к тому, что данный инструмент станет менее эффективным, поскольку страны пытаются уклоняться от действия рестрикций", - пишет Болтон.

По его версии, глава Минфина США выражал опасения относительно того, что слишком частое введение санкций "подорвет статус доллара как мировой резервной валюты и подстегнет другие страны, такие как Россия и Китай, осуществлять транзакции в евро, проводить сделки по бартерной системе или иными методами".

Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.