Болтон заверил, что писал книгу по памяти и уничтожил все секретные записи после отставки

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Джон Болтон задумал написать мемуары еще будучи помощником президента США по национальной безопасности. Он утверждает, что уничтожил все записи, сделанные во время секретных заседаний в Белом доме.

Ему был задан вопрос о том, каким образом он воспроизвел в своей книге цитаты официальных лиц, не пользуясь записями, которые обязан был уничтожить после отставки. "Я наделен достаточно хорошей памятью", - ответил бывший помощник главы государства во вторник в эфире телеканала Fox News Channel. По его словам, память помогла ему написать другую книгу, посвященную работе в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

По словам Болтона, его записи с заседаний в Белом доме были сожжены вместе с остальными документами, подлежащими уничтожению, в выходные, которые последовали после его отставки. "Я не забирал с собой никаких записей после ухода из Белого дома", - заверил он. Бывший помощник президента США не считает, что уничтожал какие-либо документы, которые должны были быть сохранены в государственном архиве. Болтон рассказал, что идея написать мемуары возникла "еще во время работы в администрации".

Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox Business в понедельник выразил подозрение, что Болтон мог не отдать все записи, сделанные во время секретных заседаний в Белом доме, и воспользоваться ими при работе над мемуарами.

Книга "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) во вторник поступила в продажу. Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.