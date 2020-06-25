В Черногории в столкновениях с протестующими ранены девять полицейских

БЕЛГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Девять полицейских пострадали в ночных столкновениях с протестующими в Черногории. Об этом сообщило в четверг Управление полиции страны.

"Во вчерашних инцидентах травмы получили 9 полицейских, повреждено 10 полицейских автомобилей, ущерб причинен зданиям полиции и муниципалитета Будвы. Полиция решительными мерами в Подгорице, Будве, Никшиче, Баре, Плевле, Беране, Биело-Поле установила стабильный порядок и мир. Из-за инцидентов административные дела заведены в отношении 54 человек, из них лишен свободы 41 человек", - говорится в сообщении.

Ранее, в среду, полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона протестов в ряде городов Черногории, где граждане выступили против полицейского насилия в Будве. В этом туристическом городе оппозиция на протяжении недели сопротивляется незаконной, по ее мнению, смене городских властей силами правящей партии Мило Джукановича. В защиту оппозиционного руководства Будвы выступили граждане города после того, как смещенного властями главу муниципалитета Будвы Макро Царевича и его сторонников избили при задержании.

Общественный конфликт в стране усугубляется продолжающимся давлением черногорских властей на Сербскую православную церковь. За проведение протестных богослужений против принятого правящей партией закона о свободе вероисповедания заведены уголовные дела против митрополита Черногорско-Приморского, а также ряда епископов и священников.