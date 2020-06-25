В Черногории полиция разогнала протесты слезоточивым газом

БЕЛГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона протестующих во втором по величине городе Черногории - Никшиче. Как сообщило в среду управление полиции страны, в результате противостояния граждан и полиции в этом городе пострадали четверо полицейских.

"Полиция Никшича установила стабильный порядок в этом городе. В инцидентах получили повреждения много служебных машин, а четверо полицейских пострадали. Проводятся мероприятия по привлечению зачинщиков к ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Она также сообщила о столкновениях сотрудников правопорядка с гражданами в городе Бар, в результате чего ранения получил один полицейский. "Сегодня вечером полиция города Бар после приказов собравшимся разойтись вмешалась и задержала 12 человек. <...> В ходе инцидента пострадала одна сотрудница полиции", - говорится в заявлении.

Как сообщает национальная телекомпания Черногории RTCG, в среду вечером несколько сотен человек собрались в Никшиче на площади Савы Ковачевича, протестуя против задержаний и избиений оппозиционеров в городе Будва. Полиция призвала людей разойтись, однако собравшиеся начали бросать в полицейских камни и стеклянные бутылки, в результате чего пострадали сотрудники МВД, ущерб нанесен полицейским автомобилям. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Протесты и столкновения с полицией прошли также и в столице Подгорице, где сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек, включая представителей оппозиционной коалиции "Демократический фронт". Одновременно протесты начались в ряде других городов страны. На востоке Черногории жители города Беране перекрыли автотрассу Биело-Поле - Беране возле тоннеля Тифран. Как сообщает портал In4s, местная полиция отказалась разгонять протестующих, поэтому в Беране выдвинулся полицейский спецназ из соседнего города Рожай.